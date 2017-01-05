Panasonic發表新相機中央社 (2017-01-05 14:50)
Panasonic發表新相機GH5，配備1800萬畫素、M4/3感光元件，外觀也由圓滑改為更具稜角的設計。中央社記者曹宇帆拉斯維加斯攝 106年1月5日
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