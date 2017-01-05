冒險遊戲《救火者》銷售數突破100萬NOWnews今日新聞 (2017-01-05 14:06)
冒險遊戲《救火者》開發團隊Campo Santo於今(5)日在官方Twitter上宣布，自去年二月發布以來，銷售正式突破一百萬套。
《救火者》已於2016年2月9日正式上市，目前平台為PC、PS4、Xbox One上皆可，國外網站評價大多在7.5至8.5(滿分為10)。
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