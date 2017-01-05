▲Campo Santo宣布，旗下首款作品《救火者》銷售正式突破百萬。（圖／Campo Santo官網）

冒險遊戲《救火者》開發團隊Campo Santo於今(5)日在官方Twitter上宣布，自去年二月發布以來，銷售正式突破一百萬套。

《救火者》故事背景設定在1989年美國懷俄明州的荒野中，玩家扮演肖松尼國家森林的一名火警瞭望員亨利（Henry）。亨利在例行巡邏時，發現了遠方有一個模糊的身影，透過對周邊地區的勘查，他逐漸發現了附近神秘事件的線索。

《救火者》已於2016年2月9日正式上市，目前平台為PC、PS4、Xbox One上皆可，國外網站評價大多在7.5至8.5(滿分為10)。