（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）今天宣布兩項前往小行星的無人探測任務，目的在藉以研究太陽系歷史的最早時期之一。



法新社報導，NASA期盼被稱為露西（Lucy）和賽姬（Psyche）的兩項任務分別在2021和2023年升空。



NASA想要針對太陽誕生之後不到1000萬年那個時期進行研究。



這項以1974年在衣索比亞發現的知名人類祖先化石「露西」命名的任務，將由無人探測器研究木星的所謂特洛伊（Trojan）小行星群。這些小行星被認為是太陽系歷史的早期遺跡。



「賽姬」任務旨在探索叫做「賽姬16」（16 Psyche）這顆獨一無二的巨大金屬小行星，它跟太陽的距離達地球跟太陽距離的大約3倍。



NASA指出，科學家正思考，賽姬可能是1顆跟火星一樣大的早期行星的外露核心，因數十億年前的猛裂撞擊而導致其岩石外層脫離。



這項任務將可幫助科學家了解，在行星及其他天體的歷史上，是如何分離形成地核、地函、地殼等分層。（譯者：中央社何宏儒）1060105