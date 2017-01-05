CES展 日本大廠發表新產品中央社 (2017-01-05 14:04)
（中央社記者曹宇帆拉斯維加斯4日專電）日本電機大廠Panasonic今天在消費性電子展（CES）發表3款新產品，分別是GH5相機、NU-HX100S烤箱，以及Technics SL-1200 唱盤。
Panasonic發表的NU-HX100S電磁烤箱，結合感應和紅外線加熱，料理更省時更方便。
Panasonic加拿大總裁莫斯柯維茨（Michael Moscovitz）介紹這款烤箱指出，現代人忙碌於工作，甚至沒有時間可好好準備燒烤料理，這款產品具有方便的烹飪模式設定與6種預設菜單供消費者選擇。他說，使用這款烤箱可在短時間內完成燒烤並享受料理的樂趣，方便又輕鬆。
此外，Technics SL-1200則是Panasonic研發、可重現黑膠唱片真實聲音的唱盤。
至於GH5，配備1800萬畫素、M4/3感光元件，外觀也由圓滑改為更具稜角的設計，並聲稱可錄製解析度4K/60fps的影片。1060105
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