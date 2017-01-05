（中央社記者曹宇帆拉斯維加斯4日專電）南韓大廠三星電子今天在消費性電子展（CES）力推智慧型家電，像是FlexWash+FlexDry4合1洗衣機，以及Family Hub 2.0智慧冰箱，還有QLED 4K電視。



FlexWash+FlexDry就是雙洗衣機+雙烘乾機，四機組合可滿足大量的洗衣需求，其中洗衣和烘乾的機組都分大筒和小筒型號，可分別清洗及烘乾不同類型的衣物。



FlexWash前開門滾筒容量約5立方英尺，足以應付大件與大量的洗衣需求。



至於Family Hub 2.0智慧冰箱則是基於去年成功經驗的升級版，包括有三門、四門等不同款式，使用者可藉由建置的21.5吋LED觸控螢幕，設定行事曆或手寫備忘錄。



而三星首次展示的最新65吋量子點發光二極體（QLED）電視，展現更豐富的色域（color volume）。



色域是指因亮度的變化以致色彩有不同層次，這項革命性的創舉因金屬量子點的應用，電視大幅提升色域廣度，同時三星的QLED電視使用單透明的「隱形連結線」，告別與連接周邊設備線路糾結的困擾。



此外，三星另推結合超高解析度WQHO的曲面螢幕顯示器，美國三星高層斯蒂尼澤艾奧（Joe Stinziano）在記者會上強調，預計今年初即將問世。



至於三星其他發表的新產品還有，專為遊戲玩家設計的電競筆電Samsung Notebook Odyssey，以及號稱重量只有840公克Notebook 9。1060105