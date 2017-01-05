研究早期太陽系 NASA將探測小行星中央廣播電台 (2017-01-05 12:30)
美國國家航空暨太空總署(NASA)4日宣布，將展開2項探測小行星的無人駕駛任務，以研究太陽系歷史中最早期的階段之一。
這兩項任務的代號是露西(Lucy)與靈神星(Psyche)，NASA並希望分別在2021與2023年展開這兩項任務。
NASA希望藉此探索太陽誕生後不到1,000萬年的時期。
露西任務的命名典故來自1974年在衣索比亞發現的知名猿人化石，這項任務將派遣1艘機器人太空船，前往研究木星軌道上的特洛伊小行星群(Trojan asteroids)。特洛伊小行星群被認為是太陽系歷史早期階段的遺留物。
靈神星任務的目標則是探索1顆獨特的巨大小行星，名為16靈神星(16 Psyche)，與太陽的距離大約比地球還要遠3倍。
大多數小行星都是岩石或冰組成，但是靈神星被認為大部分的成分是鐵與鎳，與地球的地核相似。
這項任務將協助科學家更瞭解，行星以及其他天體在形成初期，結構是如何分成地核、地函與地殼等層次。
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