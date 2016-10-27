外傳三星下令供應商戰備 S8將在3月量產NOWnews今日新聞 (2017-01-05 13:16)
2016年下半三星非常悶，就等2017年上半推出S8，希望重新振作再出發，但目前外界猜測時間差異相當大，日前曾有訊息指出，擔心意外事件風險，可能詳細測試至4月發表，最近韓國媒體又猜測，時間點可能落在3月。
韓國科技媒體ETnews.com指出，最近三星積極對供應商發出指令，要求S8各項零組件必須在下個月充分準備，可能在3月全面量產，由於2016年S7開出紅盤，發售首月就有1千萬支好成績，三星對S8相當有自信。
目前外界揣測，三星計畫3月首批量產500萬支S8，4月會再追加500萬支，但值得注意，韓國另一媒體Maeil Business指出，三星決定繼續向子公司三星SDI採購S8所需電池，但該公司生產電池與Note 7事件恐怕有非常大關連。
另一方面，外傳三星不會放棄Note系列，預計今年下半仍會推出新一代系列，可能延續S8內建語音助理「Bixby」外，還會加強觸控筆功能，提高螢幕解析度至4K，配合提升VR功能，虹膜辨識系統也會升級納入。
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