（中央社記者康世人新德里5日專電）印度太空研究組織（ISRO）去年成功以一箭20星方式把20顆衛星用火箭送上太空軌道後，接下來雄心更大，預計27日進行1箭103星發射任務，以打破世界紀錄。



「德干紀事報」（Deccan Chronicle）引述達萬太空中心（Satish Dhawan Space Center）主任克瑞希南（P. Kunhi Krishnan）說，太空中心今年第一個太空任務，將是於27日以「C37極軌衛星運載火箭」（PSLV-C37）把103顆衛星送上太空軌道。



一旦成功，印度將打破世界一箭多星的紀錄。目前維持紀錄的是俄羅斯，曾於2014年以一次火箭發射送37顆衛星到太空軌道（一箭37星），其次是美國的一箭29星。



除俄、美外，包括日本、中國大陸、歐洲太空中心和印度都掌握一箭多星技術。



中國大陸曾於2015年9月完成一箭20星發射任務，超越印度2013年的一箭7星任務，成為亞洲第一，但2016年隨即被印度追平。



根據透露，這次預計由ISRO送上太空的103顆衛星中，包括印度「Cartosat-2」的同步軌道地球觀測系列衛星計畫的第6顆地球觀測衛星「Cartosat-2D」，還有其他國家委託ISRO發射的商用衛星。



克瑞希南指出，太空中心2017年上半年共準備進行4項發射任務，包括27日進行的一箭103星計畫，3月份將發射搭載印度3.2噸重的通訊衛星「GSAT-19E」的「同步軌道衛星運載火箭3號」（GSLV Mark III），之後還將進行「C37極軌衛星運載火箭」（PSLV C-38）及另一同步軌道衛星運載火箭等發射任務。



克瑞希南說，今年有多項發射任務在ISRO所有的太空中心展開，包括達萬太空中心。



他強調，每項任務對太空中心都很重要，有信心在2017年實現更多太空任務里程碑。1060105