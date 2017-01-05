1月4日晚，近日來名聲大噪的神秘圍棋高手Master在網路上繼續狂飆，連戰連捷。與此同時，一張疑似詐騙簡訊的圖片在微博上廣為流傳，圖中顯示對方自稱是神奇AI「Master」，將要稱霸世界但需要經費。。。。。。總之就是那老掉牙的詐騙套路。究竟是騙子的套路還是微博賬號的營銷手段？各位看官不妨一看。

下邊各位網友的回復也是不乏娛樂精神

一位神秘的選手：太壞了銀行賬號還打碼 你是不是想獨佔那個小島！

商君博良：我悄悄告訴你卡號 你要抓緊給master打錢哦

多米炎光：如需要賬戶私信我，我發給你，保密哦

傻子傻子__：你竟然給賬號打碼了？！？？不讓我們打錢享福？

也有眼睛好使的網友發現了亮點，當然也有逗咳嗽的

臉圓好識別：6月有毛個31號

鐵絲拉：AI統治世界后，6月不但有31號，2月還有30號。

還有這種。。。

防風馬超：@Watercore_ 給你十個人的名單，我算了下，剛好有我的位置！

Watercore_：？？十個人根本就不夠哪裡有你的位置

逗歸逗，小編說一句，要真收到簡訊，可別輕信哦。

（浪小編）