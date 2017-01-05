日期:1月5日，本賽季至今，金州勇士隊的兩屆常規賽MVP斯蒂芬-庫里場均只得到23.9分，比上賽季少了近7分。對此，NBA數據專家湯姆-哈伯斯特羅在最新一期的《大數據》欄目中解釋了庫里進攻數據下滑的原因。

本期《大數據》的數字是4.8——本賽季，庫里場均持球時間為4.8分鐘。

這個在聯盟里是什麼水平？你在前34位裏面根本找不到庫里的名字。是的，庫里場均持球時間4.8分鐘只能排在聯盟第35位。

排名前三位的依次是：詹姆斯-哈登（9分鐘）、威少（8.9分鐘）和約翰-沃爾（8.7分鐘）。

更不可思議的是，在這個排名里處在庫里前面的還有：小牛隊的J.J-巴里亞（6.7分鐘）、活塞隊的伊斯梅爾-史密斯（5.5分鐘）、鵜鶘隊的蒂姆-弗雷澤（5.4分鐘）和灰熊隊的安德魯-哈里森（4.9分鐘）。

本賽季，為了適應杜蘭特的加入，庫里的場均持球時間比上賽季少了0.7分鐘，這比其他勇士隊的重要成員，比如：湯神、格林、伊戈達拉和利文斯頓，都要多。

雖然庫里的投籃命中率有時候不太穩定，但是在場均持球時間排名前35位的球員里，庫里每次觸球的平均得分達到0.313分，僅次於伊賽亞-托馬斯和威少。

此外，庫里本賽季場均只出手16.7次，在勇士隊里只能排第三，僅次於湯神（17.3次）和杜蘭特（17次），而庫里上賽季的場均出手次數高居聯盟第二位。

（羅森）