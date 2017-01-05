日期:1月4日晚23點（多哈當地時間18點），上海上港在多哈完成了球隊第二階段的第一練。雖然球隊是在多哈時間4日清晨4點多鍾，才經過十個小時的飛行抵達多哈，但是，今天下午球隊的訓練絲毫不受影響，抵達多哈的第一練，博阿斯依然練了一個半小時。

此次冬訓上港全隊下榻的多哈火炬酒店，就在冬訓營——阿斯拜爾學院邊上，酒店走到上港的訓練場只需要10分鐘。而且每天從酒店走到訓練場的路上，還可以欣賞一下2022年卡達世界杯的主賽場哈里發國際體育場，據說這裏也是整個卡達足球界的「心臟」。

4日多哈時間下午4點（日期:晚上9點），上港全隊出現在了訓練場，開始了他們此次冬訓的第一堂訓練課。冬訓營出色的場地條件讓上港隊非常滿意。而且上港隊邊上的場地就是德甲豪門拜仁慕尼黑的訓練場。今天，上港隊在訓練的時候，拜仁的球星們則是在上港訓練邊上的健身房裡，進行身體力量訓練。

今天上港隊的訓練並沒有因為球隊早上才抵達而進行恢復性訓練。今天上港的整堂訓練課持續了一個半小時，有身體訓練，也有戰術配合訓練，也有分隊比賽。從今天的訓練來看，無論是訓練開始時擺放訓練用的各項器械及位置，還是在訓練中直接與隊員互動，每一項訓練內容博阿斯都是親力親為。

今天的訓練，還讓昨天出行時的一一細節再度得以驗證。2017賽季，球隊的球衣號碼似乎已經有了新的變化。出發多哈時奧斯卡使用的上港定製行李箱上有一個數字「8」，當時似乎就在說明上港8號已經易主，今天的訓練場上，奧斯卡的上港球衣上也赫然出現了8號。而胡爾克在今天的訓練中穿上了10號的訓練服，亞外艾哈邁多夫則是身披25號戰袍。（曲小尤 發自多哈）