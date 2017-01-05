新浪科技訊 日期:1月4日晚間消息，寶馬、英特爾和Mobileye今日在CES展會上宣布，三方計劃在今年下半年推出約40輛自動駕駛汽車，以進行路測。

去年7月，寶馬、英特爾和Mobileye曾宣布，將聯合開發自動駕駛汽車，並在2021年正式推出。

三家公司今日表示，這些測試汽車基於寶馬7系產品，將配備來自英特爾和Mobileye的最新技術。測試將在全球範圍內展開，但將率先在美國和歐洲上路。

Mobileye是全球知名汽車零部件供應商，主要專注於計算機視覺、地圖、以及機器學習領域，特斯拉的Autopilot自動駕駛系統就基於Mobileye的技術。（李明）