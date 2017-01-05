日期:1月4日消息，2017年霍普曼杯進入第四個比賽日。在瑞士與德國的焦點大戰中，雖然費德勒在單打爆冷輸給德國天才茲維列夫，但憑藉本西奇的出色發揮，瑞士隊還是從后趕上，並最終在女單和混雙獲勝后，以大比分2-1逆轉德國，繼續保留晉級決賽的希望。

費德勒對茲維列夫並不陌生，兩人在去年就多次交手，德國新秀更在哈雷的草地上擊敗了瑞士球王，震驚世界。在今天的較量中費德勒開局表現強勢，在2-2平后連下三局，就以5-2拉開了比分。然而頑強的茲維列夫沒有放棄，加強底線擊球的韌性后連續逼出了瑞士球王的失誤，並如願將比分扳平。雙方隨後各自保發，首盤較量只能以搶七決勝。搶七中費德勒連續送出非受迫性失誤，發揮穩健的茲維列夫就以7-1先拔頭籌。

茲維列夫在次盤首局化解兩個破發點后保發，以1-0領先。隨後比賽陷入了膠著，費德勒與德國小將都在發球局有出色發揮，最終在前十二局結束后比分來到6-6平，只能再次搶七決勝。這一次毫無退路的費天王表現出色，以7-4扳回一盤。決勝盤上的走勢仍然膠著，費德勒在十二局化解全部三個破發點后一度緊咬比分，再次把今天發揮出色的德國新星逼入搶七。不過已經積累了不少經驗的茲維列夫仍然保持平穩的發揮，並最終以7-4贏得這場耗時154分鐘的較量，為德國隊先下一盤。

隨後登場的本西奇在面對佩特科維奇時開局就以2-0領先，雖然德國老將隨後連追兩局，但在底線進攻上優勢明顯的瑞士少女又連贏三局，把比分拉開至5-2。減少失誤的佩特科維奇如願保發后穩住了陣腳，但發揮穩定的本西奇還是拿下發球勝盤局，以6-3先贏一盤。兩人在次盤展開破發大戰，本西奇在第四局經受住平分考驗后率先保發，以4-1領先。雙方隨後交換髮球局，佩特科維奇隨後連保帶破，就把比分追成4-4平。關鍵時刻本西奇再次發力，在盤末依靠漂亮的反擊連贏兩局，就以6-4笑到最後。

大比分戰成1-1平后，費德勒/本西奇與茲維列夫/佩特科維奇展開混雙大戰。不過綜合實力明顯更勝一籌的瑞士隊輕鬆地以4-1/4-2擊敗德國，將在周五與同樣是兩戰全勝的法國隊爭奪一個決賽席位。

（Benson）