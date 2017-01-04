















在網路上有「翟神」封號，也是台北市顧問的科技人翟本喬，昨天傳出他所創立的和沛科技，無預警裁員百人。翟本喬凌晨也透過臉書證實，公司進行調整，不會違反法令，會提出優於勞基法的資遣方案。昨天下午傳出翟本喬的科技公司大舉裁員八成，裁員後只剩2個核心小組成員，翟本喬今天凌晨，也在臉書貼文表示，裁員人數沒有外傳120人那麼多，強調還會有足夠的資金經營團隊，他也說，會對離職同仁最做妥善的安排，據了解，和沛科技的大股東鴻海董事長郭台銘，可能會接收被資遣的員工。