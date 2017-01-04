















勞基法「一例一休」新制上路，各種問題陸續浮現。像是勞工，如果和資方約定在「休息日」出勤，卻因故無法到班、或無法上滿時數，可能就得要請假，引發討論。==勞動部勞動條件及就業平等司專委 王雅芬==如果在休息日雇主徵得勞工同意出勤的話那勞工那天就有出勤的義務那他如果 譬如說他來了一個小時那他因為個人因素就是依 我們請假規則裡面事病假的規定 去給付工資那但是當天的工資休息日當天的工資 還是要照給勞動部邀集專家學者討論後，確立解釋方向，勞資約定在「休息日」出勤，有事要請假，加班費則按照出勤時數發放。以勞工每日本薪1200元、時薪150元來算，要是休息日，約定出勤8小時、最後出勤5小時的話，前兩小時加班費400元、第3到第5小時，是750元，一共拿1150元；第6到第8小時，就要看是請病假，還是事假來算。==台北市產業總工會秘書 黃健泰==有一些不良的企業在避免加班費的手段就是要求勞工 用事假或其它假別 來進行請假勞動部明知有這些不良企業的存在有這些不良手段的存在卻仍然要依照這個邏輯來讓老闆省錢 也違反了它自己當初在一例一休之前所宣示的效果勞團表示，休息日的本意，是要給勞工休息。在實務上，雇主可能會把多的加班時數，要求勞工請事假、病假，來規避加班費支出。勞動部也強調，要是出現「被迫請假」狀況，也希望勞工，向主管機關來檢舉。記者 曹晏郡 吳其昌 台北報導