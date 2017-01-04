















艋舺就業服務站，一早就有不少人，前來找工作，或是來申請失業補助金。==台北市就業服務處工作人員==請領失業給付期間有個要參加就業研習班的活動一個應盡的義務每三個月要參加一次這位失業男子，去年三月因中風，遭公司資遣，康復後想找份工作，卻處處碰壁，加上不景氣，連最低薪資工作都找不到，只能申請失業補助金渡日。==失業民眾 vs 記者==（工作)非常的不好找（月薪)兩萬五千塊的話我也願意呀(做)（結果呢) 沒有啊根據台北市就業服務處表示，去年非自願性離職人數，創金融海嘯以來新高，截至去年11底前，台北市光是公司倒閉，就有六千三百多家，甚至請失業補助金人數，已超過一萬六千人。==台北市就業服務處副處長 王妙鶯==去年11月還沒走完耶然後到12月12月我們又有幾個較大型的資遣案譬如說復興航空他一資遣就資遣了一千多個人國民黨也還沒有出來但是就是我們發現到說可能預計105年12月底我們可能會有大概一萬八千多筆左右的失業給付的人口北市就服處表示，這波失業人口，共有兩大類，行政幕僚因為技術門檻低，取代性高，容易遭到資遣，至於專業性人員以電子公司居多，因公司倒閉才會失業。另外，今年一例一休上路，不少業者不堪人事成本增加，除了裁員，未來遇缺不補，失業的人想找工作，更加困難了。記者黃立偉 陳昌維 台北報導