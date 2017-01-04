北市申請失業補助金 去年估計達1萬8千人公視 (2017-01-04 00:00)
艋舺就業服務站，一早就有不少人，前來找工作，或是來申請失業補助金。
==台北市就業服務處工作人員==
請領失業給付期間
有個要參加就業研習班的活動
一個應盡的義務
每三個月要參加一次
這位失業男子，去年三月因中風，遭公司資遣，康復後想找份工作，卻處處碰壁，加上不景氣，連最低薪資工作都找不到，只能申請失業補助金渡日。
==失業民眾 vs 記者==
（工作)非常的不好找
（月薪)兩萬五千塊的話
我也願意呀(做)
（結果呢) 沒有啊
根據台北市就業服務處表示，去年非自願性離職人數，創金融海嘯以來新高，截至去年11底前，台北市光是公司倒閉，就有六千三百多家，甚至請失業補助金人數，已超過一萬六千人。
==台北市就業服務處副處長 王妙鶯==
去年11月還沒走完耶
然後到12月
12月我們又有幾個
較大型的資遣案
譬如說復興航空
他一資遣就資遣了一千多個人
國民黨也還沒有出來
但是就是我們發現到說
可能預計105年12月底
我們可能會有
大概一萬八千多筆左右的
失業給付的人口
北市就服處表示，這波失業人口，共有兩大類，行政幕僚因為技術門檻低，取代性高，容易遭到資遣，至於專業性人員以電子公司居多，因公司倒閉才會失業。另外，今年一例一休上路，不少業者不堪人事成本增加，除了裁員，未來遇缺不補，失業的人想找工作，更加困難了。
記者黃立偉 陳昌維 台北報導
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