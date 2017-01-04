

火災現場，救災第一，打火兄弟們的工作場域，往往比一般人要來得危險，也因此104年行政院核定「危險職務加給加成」試辦辦法，雙北市以及桃園市、台中市的消防員，每個月都能領到最多8千元的津貼，但是今年才剛開始，就沒了津貼，讓消防隊員們覺得差很多。



==消防隊員 江先生==

大家還是保持著

有希望的態度去刷本子

結果真的沒有這個(津貼)

真的有落差

因為一個月少8千是還滿多的



從南部到台北打拼，8千元的津貼，對非北部人的消防員來說，不無小補，台中市也強烈爭取中央續辦。



==台中市消防局人事主任 鍾祥琦==

我們又有工業區林立

市區也大樓也非常的 也是林立

所以我們的消防工作

不管是在難度和這個繁重度

都遠遠超過一般的縣市



因為六都的勤務繁忙，行政院試辦兩年的危險職務加給加成，由地方自籌財源，六都中，除了高雄市及台南市之外，其餘四都都有參與，今年能否繼續，消防署表示，參與試辦的四都都很有意願。



==消防署副署長 江濟人==

特別是有參加試辦的四都

他們都覺得說成效非常好

對鼓勵士氣 對留住人才

都有很積極的效果

所以我們也希望說

在這個月底之前

農曆春節之前 我們就會把

評估檢討報告 報到行政院



消防署指出，將於3月底前彙整檢討報告，函報行政院核定，同時也將回溯自今年１月１日生效。



記者 台北 台中 綜合報導



