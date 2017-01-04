日職／歐力士強化訓練 深夜一朗「地獄式」特訓NOWnews今日新聞 (2017-01-04 22:43)
歐力士隊即將在今年3月移到大阪舞洲市的二軍訓練場所練習，加上二軍設施完備，傳說中的「一朗深夜特訓」也有可能復活！
總教練福良淳一表示：「一朗會在比賽後練習到深夜2、3點左右，這樣一來，教練也要在比賽後到舞洲了。」
歐力士隊之所以要將二軍場地移到大阪舞洲，最主要是原本的神戶宿舍移動就要40公里，加上京瓷巨蛋的打擊發球機也只有2台，練習也會有所影響。
舞洲室內練習場，離京瓷巨蛋只要10公里左右，開車也是15分鐘，相對來說很近，就算比賽完，也很方便可以到，他也期望球員可以幫忙做到一起特訓，讓球季中也能加強訓練量。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
鍵盤滑鼠．迷你 滑鼠．line 滑鼠．Aspire 滑鼠．A4 滑鼠．NB 滑鼠．BLOODY 滑鼠．Cyborg 滑鼠．Melody 滑鼠．滑鼠 M105．電話滑鼠．滑鼠 g300．Yvonne 滑鼠．Lady 滑鼠．滑鼠 1000．zippy 滑鼠．Razer 地獄狂蛇滑鼠．三星 滑鼠．TOUCH 滑鼠．PETS 滑鼠．微軟 Arc touch 滑鼠．s512 滑鼠．eZova 滑鼠．CK 滑鼠墊．微軟無線滑鼠鍵盤組．滑鼠 藍牙．充電 滑鼠．羅技 M905 滑鼠．滑鼠 M560．有線 滑鼠
- 【愛的世界】美國品牌 Mii Organics 4oz寬口玻璃奶瓶(12支/
- 【J’code 真愛密碼】圓滿富貴編織手鍊(時尚金飾)
- 【頂級美國ILG鑽飾】頂級八心八箭擬真鑽石手鍊-鑽約10分-玲
- 【MASSA-G】DECO系列 金屬鍺鈦手環 任選兩件3880元
- GDC閃耀-水鑽細帶真皮高跟涼鞋-金色
- 義大利Fancy Belle 快樂農場 雙人四件式防蹣抗菌舖棉兩用被
- color inn 甜美公主 蠟染蝴蝶結厚底粗跟鞋-藍
- 下殺，現貨搶購中!再送土司切片器!!!+電子磅秤 Panasonic
- HP DeskJet 3721 行動列印迷你噴墨複合機(Wifi/影印/列印/
- Panasonic國際牌4公升微電腦熱水瓶NC-BG4000
Master為何為他破例 這位老人是中國圍棋的魂【北京新浪網】
Master帶來圍棋技術革命 重新教你妖刀大雪崩(多譜)【北京新浪網】
柯潔雖敗卻看到慢棋希望 人類虧在心態和判斷【北京新浪網】
古力：圍棋真理被改變 胡耀宇：AI未必碾壓人【北京新浪網】
Master選對手如皇上點妃翻牌 柯潔朴廷桓排隊苦等【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》