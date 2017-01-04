歐力士隊即將在今年3月移到大阪舞洲市的二軍訓練場所練習，加上二軍設施完備，傳說中的「一朗深夜特訓」也有可能復活！

總教練福良淳一表示：「一朗會在比賽後練習到深夜2、3點左右，這樣一來，教練也要在比賽後到舞洲了。」

歐力士隊之所以要將二軍場地移到大阪舞洲，最主要是原本的神戶宿舍移動就要40公里，加上京瓷巨蛋的打擊發球機也只有2台，練習也會有所影響。

舞洲室內練習場，離京瓷巨蛋只要10公里左右，開車也是15分鐘，相對來說很近，就算比賽完，也很方便可以到，他也期望球員可以幫忙做到一起特訓，讓球季中也能加強訓練量。