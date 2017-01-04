陸：優秀運動員任領導職務 可能且必要中央社 (2017-01-04 22:22)
（中央社台北4日電）中國大陸國家體育總局新聞發言人4日談體育社團改革發展時表示，在條件成熟的情況下，吸收優秀的知名體育人士進入各級體育社團領導機構、擔任領導職務，既有可能性、又有必要性。
大陸體壇日前傳出，大陸官方為深化籃壇改革，有意讓前美國職籃（NBA）球員姚明擔任中國籃球協會主席，兼任大陸男籃代表隊總教練。
中新社引述大陸國家體育總局新聞發言人對此表示，此事受到輿論廣泛關注，與體育事業持續推動改革創新、加大體育社團改革力度有著密不可分的聯繫，也反映了全社會對體育事業加大改革力度的期望。
這名發言人說，優秀運動員、教練員是體育事業的寶貴財富，特別那些曾取得過優異運動成績、在國內外具有較強社會影響力和較高知名度的體育人士，更是現階段推動體育社團改革發展可以依靠的重要力量和值得進一步挖掘的優質資源。
他說，在條件成熟的情況下，吸收優秀運動人才進入各級體育社團領導機構、擔任領導職務，既有可能性、又有必要性。既延長了他們的運動生命，更為體育事業自身的發展注入了活力。1060104
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