中新網福州1月4日電 (閆旭 楊新勇)4日上午，隨著江西資溪高速公路和廣吉高速公路的建成通車，福建邵光高速公路和浦建高速公路分別與江西資溪高速公路、廣吉高速公路實現連通。兩處省界路段的開通，標誌著福建又多了兩條出省高速公路通道。

邵光高速公路與江西資溪高速公路連接路段途經光澤縣3個鄉鎮1個農場和15個建制村，沿線設2處互通立交，全長30.8公里。該段高速公路的開通，連接了江西省境內的濟廣、福銀、大廣「三縱」國家高速公路，把邵光高速、濟廣高速、撫吉高速有機地連成一個整體。

自此，福建開闢了通往江西的又一條快速發展通道，福建省會福州與江西省會南昌間的距離也縮短了近70公里，對促進閩北老區旅遊業繁榮，加快閩北革命老區經濟社會發展具有重要意義。

浦建高速公路東接浙江龍泉與長深高速公路相連，西至三明建寧與莆炎高速公路相接，終於建寧縣船頂隘(閩贛界)，全長329公里。浦建高速閩贛所的通車運營，使三明通往江西方向的省際出入口增至2個，也標誌著浦建高速公路這條浙江中部地區經福建省往江西等內陸省份的便捷通道全線貫通，成為閩北山區連接「長三角」地區的便捷通道。

據福建省高速公路公司披露，目前福建高速公路通車裡程達到5020公里，有16個省際高速公路通道，其中西出江西8個，北上浙江4個，南下廣東4個。

2015年底，邵武至光澤、延平至順昌、莆田至炎陵莆田段、福州繞城東南段、寧連福州段和寧德段等6個高速公路項目建成通車，福建高速公路通車裡程突破5000公里，成為中國第四個實現「縣縣通高速公路」的省份，高速公路密度居全國第二位，達到發達國家水平。

「十三五」開局之年，福建完成交通運輸投資872億元(人民幣，下同)，位居全國第八、東部地區第三。其中，高速公路完成投資293億元，全面開工建設5個項目約270公里，續建14個項目約700公里，瀋海複線寧連高速公路全線通車。

在此基礎上，2017年福建計劃完成公路水路投資850億元，其中高速公路290億元，建成沙廈公路三明尤溪段、沙廈公路三明尤溪至沙縣段、沙廈公路泉州安溪至達埔、沙廈公路泉州德化段、南平聯絡線5個項目，新增通車裡程209公里。

此外，福建還將續建福州繞城路東南段、廈蓉線漳州天寶至龍岩蛟洋擴容工程等22個項目、715公里，新開工寧德沙埕灣跨海通道工程、龍岩東聯絡線、莆炎尤溪中仙至建寧里心段等11個項目、395公里，繼續發揮好高速公路基礎支撐和先行帶動作用。(完)