百余項冰雪活動攪熱第33屆中國·哈爾濱國際冰雪節北京新浪網 (2017-01-04 22:15)
中新網哈爾濱1月4日電 (記者 王琳)第33屆中國·哈爾濱國際冰雪節於4日晚在哈爾濱開幕。本屆冰雪節以「冰雪之冠上的明珠——哈爾濱」為主題，將開展冰雪旅遊、冰雪藝術、冰雪時尚、冰雪經貿、冰雪體育五大類百余項活動，攪熱了哈爾濱的冬季。
哈爾濱國際冰雪節是中國首個以冰雪活動為內容的國際性節日，是世界四大冰雪節之一。在本屆冰雪節中，哈爾濱以中國冰燈藝術發源地兆麟公園為中心，在該城區21個廣場、32條(段)街路、56處重要節點，建設了融入雪雕、彩燈、花燈等元素的冰雪景觀。
4日晚，境內外遊客紛紛來到哈爾濱的各大冰雪主題景區賞冰戲雪。中央大街上晶瑩剔透的冰景、索菲亞大教堂的異域風情、松花江畔奇妙的冰雪大世界，以及滿城形態各異的冰雕雪塑，使哈爾濱這座城市悄然變成冰雪童話世界。
與此同時，本屆冰雪節的開幕儀式如期舉行。阿拉伯埃及共和國駐華大使奧薩馬·馬格杜布在開幕式致詞中說：「哈爾濱是我就任4個月以來的第一次文化訪問，儘管天氣寒冷，但是中國人民的熱情友好，讓我感覺到像埃及的天氣一樣溫暖。值得一提的是，了慶祝埃中兩國建交60周年，我們舉辦了埃中文化年活動，哈爾濱冰雪節作為這一活動的結尾再合適不過。」
作為本屆冰雪節活動內容的重要組成，當天，哈爾濱舉辦了2017哈爾濱國際寒地發展論壇、第9屆國際大學生國際雪雕比賽、俄美日駐瀋陽總領事館懇談會等活動。1月5日，當地還將召開世界城市冰雪旅遊合作組織籌建大會和第2屆中國(國際)冰雪旅遊峰會。伴隨哈爾濱冰雪旅遊規模不斷壯大，其國際影響力日益增強，吸引了更多世界關注的目光。(完)
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