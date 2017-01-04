中新社曼谷1月4日電 (記者 王國安)針對泰國前總理英拉稱新年期間攜子出遊被跟蹤一事，泰國總理兼國家維穩委員會主席巴育上將4日表示，已向維穩部門下達命令，要求他們照顧好英拉女士的安全，不必跟拍過多照片。他還希望得到英拉女士的諒解。

英拉3日在社交網站個人主頁上發佈新年出遊照片，併發文稱，新年與兒子一同出遊，感受大自然氣息，遭到警察和行政部門工作人員跟蹤，且自己所到之處均受到警方調查。她表示，在新年這樣的時間里，政府部門應該讓工作人員多多關心民眾的生活，而不是這樣關注她的一舉一動。

據稱，日前英拉帶兒子前往泰國拜縣遊玩時，遭到10名便衣警察和行政部門人員的跟蹤拍攝，導致前來為英拉加油的民眾感到不安，為此英拉不得不提前結束行程返回曼谷。

巴育4日在內閣會議結束后就英拉被跟蹤一事稱，無論如何都得有人跟隨照料，因為倘若發生什麼意外，到時候政府又要背上不管不顧的罵名。巴育說，已對工作人員強調了，不要去跟拍太多照片，否則會被指責說不給對方私人空間。他希望英拉女士能夠諒解。

英拉於2011年8月當選為泰國總理，2014年5月，泰國軍方發動政變，巴育取代英拉成為泰國總理。按照軍方之前承諾，泰國將於2017年舉行大選。(完)