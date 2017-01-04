傳統建盞製作柴燒回歸迎「新春」北京新浪網 (2017-01-04 22:15)
放大鏡手機拍下的柴燒建盞自然紋理 張麗君 攝
中新網南平1月4日電 (記者 張麗君)「1月1日，我們就燒上新春第一爐了。」福建建陽貴稀堂詹桂溪對記者說。
記者現場看到一個新龍窯長36米，窯室內寬1.5米，高1.8米，仿古龍窯法以柴火為燃料，龍窯如巨龍俯卧，兩側熊熊柴火如紅色的大爪，很有氣魄。
這是貴稀堂的仿古柴燒第六窯。「之前的幾窯出品率並不高，能達10%已經不錯。」詹桂溪對記者說。
每做一窯，至少要花費3至6個月的時間做準備。
據悉，目前此仿古龍窯已燒制十萬件建盞，但成品僅7000至8000件。第四窯燒制5000件窯品，僅出品10件成品。受溫度、濕度、天氣等等影響很多，成品率不高，意味著成本極高。
詹桂溪讓記者隨意用放大鏡觀看每件柴燒成品紋理。「柴燒不同於電燒，每件紋理各不相同，自然形成。」
果然，在放大鏡下，柴燒建盞的光華顯現，有的如深秋紫梅、有的皚皚白雪、有的如同小狗跑過留下的足跡……令人嘆為觀止！
據了解，在2016年5月的一次展會上，建陽仿古龍窯柴燒建盞製品首次參展就銷出十多件，總價值29.6萬元，其中兩個口徑9厘米的「金油滴」小建盞賣了20萬元。
建窯是宋代八大名窯之一，窯址位於今福建南平市建陽區水吉鎮的蘆花坪一帶，其燒制的黑釉器形制以碗為主的建盞倍受垂青。其出品的建盞以本地特有的高鐵粘土和天然釉為原料，燒制工藝曾一度失傳。
日前，國家質檢總局公告，「建盞」獲批成為國家地理標誌保護產品。
福建建陽目前從事建盞生產的廠家有960多家，年產值6億多元，產品遠銷日本、韓國、美國、英國等十多個國家和地區。但回歸柴燒龍窯工藝的僅屈指可數的幾家。(完)
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