紅網長沙1月4日訊（時刻新聞記者 洪雷 通訊員 陳雙）1月4日，52歲的老王躺在湖南中醫附一手外創傷科病床上，看著自己重新再植的右臂，心中感慨萬千：「沒想到這條完全斷離的手臂還能再接上，真是奇迹，真的要感謝中醫附一的醫生。」

2016年12月20日， 老王在工地幹活時不幸被從高處墜落的載貨卡車軋傷，事故中一名工友當場死亡，老王的右上肢自前臂中段完全離斷，鮮血噴射，同時，頭面部、胸背部以及左側上下肢等多處受傷。簡單止血包紮及部分創口清創縫合后，老王被120救護車火速送到了湖南中醫附一。

湖南中醫附一骨傷科主任盧敏教授聞訊后立即指示「全科全力搶救」。醫院立即開啟重症患者綠色通道，手術麻醉科、中心ICU、檢驗科、放射科、功能科啟動應急機制，手外創傷科主任謝心軍教授緊急協調，救治工作緊張有序地展開。

第一組人員對患者進行輸血、補液等抗休克治療，肢體臨時固定；第二組人員協助進行必要的術前影像學檢查；第三組人員立即聯繫手術室及麻醉科做好術前準備；第四組人員及時進入手術室，對已離斷肢體進行清創，為再植成功爭取寶貴時間；第五組人員在患者家屬沒有足夠住院費用的情況下協助辦理入院手續。

30分鐘后，老王被推進了手術室，距離老王被壓已經過去六七個小時，斷肢已經嚴重缺血，發白，創面重度污染，再植難度很大。謝心軍主任帶領醫護團隊組成兩個手術組，清創肢體、固定骨骼、縫合肌腱肌肉、吻合神經，吻合血管，在顯微鏡下，手術組一針一線艱辛縫合，最艱難的是吻合血管，患者血管條件差、神經抽離太長、患肢體位不利鏡下操作，一個個難關逐一克服，2根動脈、6根靜脈被成功吻合，經過整整10個小時的緊急救治，斷肢顏色轉紅，老王離斷的手臂「失而復得」，再植取得成功。

術后第二天，盧敏主任帶領團隊詳細查房，指導老王的下一步治療方案。目前患者生命體征平穩，患肢血運良好，等到再植肢體進一步穩定后，再進行左下肢骨折手術治療。

謝心軍主任表示：一般斷肢再植有「黃金6-8小時」的搶救時間，此次老王的斷臂再植成功，得益於醫院綠色通道的緊急開闢和醫護團隊的訓練有素。在斷肢再植的治療中，湖南中醫附一還充分發揮中醫優勢，應用中藥活血化瘀、灸法疏通經絡、中藥熏蒸、辨證施護等，讓患者儘快得以恢復。

謝心軍主任提醒：如果遇到意外創傷導致肢體斷離，要及時將肢體斷端用乾淨敷料加壓包紮，離斷的肢體應收回，用無菌敷料包好，放入塑膠袋，袋外放冰塊或冰水低溫保存，儘快送至手術室。保存時注意不能浸濕，更不要用液體浸泡，嚴禁離斷肢泡入自來水、鹽水、糖水、消毒液中，如果患者地處偏遠，最好在當地最近的醫院做好止血、包紮、固定工作，然後再緊急轉送至有再植手術條件的醫院。