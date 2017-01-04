90后十大慈善家榜單揭曉 紀凱婷居首王俊凱上榜北京新浪網 (2017-01-04 22:16)
1月3日，中國聯合商報最新發佈「2016中國90后十大慈善家排行榜」。其中，龍光地產紀凱婷以2016年捐款950萬元蟬聯90后慈善家榜首，成為「中國最年輕女慈善家」，而被眾所熟知的90后慈善家姚尚坤則以580萬排名第二、在榜單發佈前夕還在黑龍江為貧困學區捐款100萬元，王俊凱、鹿晗則以捐款268萬及132萬分別入圍90后慈善家榜單，此榜單中為王俊凱年齡最小，僅有17歲。
此次榜單主要是根據2016年2月1日至12月31日期間的現金捐贈、和現金相關的捐贈、有法律效力的承諾捐贈以及2016年12月的捐贈進行的統計。若以企業名義捐贈，企業捐贈額乘以企業家所持股份比例後計入企業家個人捐贈。其中，27歲的紀凱婷成為今年的90后女首善。
1、紀凱婷
龍光地產執行董事 27歲 捐款950萬
紀凱婷是龍光地產董事局主席兼執行長紀海鵬的女兒，龍光地產專注於在中國開發中高端住宅市場，總部位於深圳。
2、姚尚坤
乾坤集團董事長 22歲 捐款580萬
姚尚坤，1995年出生於，2011年在維爾京群島註冊乾坤集團，並在上海設立運營總部，4年捐款2700多萬，平均每天捐出的善款有1.8萬元。
3、王俊凱
中國內地男歌手、演員 18歲 捐款268萬
王俊凱，1999年出生，重慶人，TFBoys少年偶像組合隊長，今年參演的電視劇《青雲志》古裝角色廣受好評，2016猴年春晚表演《幸福成長》。
4、王澤寧
萬辰生物董事 24歲 捐款208萬
王澤寧，1993年出生的王澤寧已經是香港居民，目前是美國密歇根大學經濟學學士在讀中。
5、侯鈞健
星火環境董事 26歲 捐款187萬
侯鈞健，1991年出生，在新加坡尚志中學、新加坡國際商務學院念過書。取得大專學歷后，從事自由投資職業。
6、張震豪
芯能科技董事 26歲 捐款165萬
張震豪，1991年出生，在英屬維爾京群島註冊成立了一家精益環球公司。
7、沈泓珂
惠爾頓董事 23歲 捐款155萬
沈泓珂，1994年出生，在加拿大卡爾頓大學就讀。
8、朱斌
錫南科技董事 27歲 捐款148萬
朱斌，1990年出生，就職錫南科技。
9、錢一敏
佳成科技董事 23歲 捐款139萬
錢一敏，1994年出生，就讀於加拿大阿爾伯塔大學數學與金融專業。
10、鹿晗
中國內地男演員 27歲 捐款132萬
鹿晗，1990年出生，中國內地男演員、歌手。
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