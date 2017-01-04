紅網長沙1月4日訊（時刻新聞記者 張桂琪）近年來，長沙市人口老齡化進入加速期。專家預測，到2020年，長沙老年人口將達到157萬，老年撫養比例將面臨不斷上升的嚴峻形勢。

對此，在長沙市政協十二屆一次會議期間，長沙市科學技術協會向大會提交集體提案，建議加快和完善長沙市社會化養老服務體系建設，以滿足更多的養老服務需求。

瓶頸：養老供需矛盾有待緩解 服務人才缺乏

目前，長沙市的養老服務公共政策多集中在提高養老保障金、加大財政投入和擴建養老機構等物質層面上，而對於服務優質化的考慮相對較弱，老人更希望獲得社區或養老機構提供的精神類、康復保健類、娛樂休閑、急救醫療類等方面的服務。

長沙市養老工作還面臨老年人慢性疾病患病率高的新壓力，不斷增長的老年人醫療衛生服務需求與保障服務能力不相適應，老年健康醫療問題、優質養老服務問題將更加突出。

同時，全市養老服務護理人員嚴重不足，能為特殊老人提供專業治療、康復、心理干預等持證養老專業護理員更是稀缺。按長沙擁有的養老床位數來推算，護理員至少應配備5000-6000人，而目前實際配備護理員僅2000人左右，特別是到2020年長沙市預增養老床位38000張，將意味著對養老服務人員的需求會增加到7000-15000人，嚴重製約養老產業的健康發展。

對策：完善養老社會化 推廣護理上門服務

在長沙市科協的提案中，建議發展機構、居家、社區養老社會化。政府加大財政投入力度，推進供養型、養護型、醫護型養老機構建設，引導各類福利院、老年護理院、護理療養院、醫療衛生單位等機構為老人提供「24小時住、吃、養、康、樂」等綜合性服務。

此外，提案還建議允許醫養結合持證上崗的醫護人員實行醫務護理上門服務，提升養老服務人員素質，積極推廣養老護理上門服務站點。在落實城區、縣域統籌規劃新建住宅區時，應配套建設老年照護、老年俱樂部等養老機構，並嚴格執行與住宅同步規劃、起建、驗收、交付等工作。

對於農村養老問題，提案建議推進農村社會化養老，將農村幸福院交由村老年協會管理運營，實行「管理-服務-互助」模式，走社會化發展道路。推進養老服務信息化，建立養老服務網路平台，建立社會養老服務管理信息系統，全面提高養老服務效率和水平。