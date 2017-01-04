長沙市第十五屆人大代表聶志強。

紅網長沙1月4日訊（時刻新聞記者 王敏）新換智能燃氣表「跑得快」，長沙市小區業主集體維權。近期，市民投訴長沙市新奧燃氣欺詐消費者的帖子在網上「火」了。此次兩會，長沙市人大代表聶志強關注該熱點事件，建議允許業主自行購買計量用具，同時，建立完善計量用具監督體系，推進誠信計量體系建設，從實處解決人民群眾關注的計量熱點問題，營造誠實守信、公平公正的良好市場氛圍。

2016年下半年，長沙市新奧燃氣公司更換「智能燃氣表」出現計量數據偏差較大現象，群眾反響較大。聶志強調查走訪的北辰三角洲、通用時代社區、華潤橡樹灣、中建梅溪湖壹號等小區的業主，普遍都認為新表比老表走得過快，計量表誤差一度發生只有正工差沒有負工差的現象。

「加油站、移動數據流量、水、電、氣在內的計量器具都由供貨方參與設計製造，而市場使用人卻完全不知情，且無法自行檢測其標準與否。」聶志強認為，這樣很容易使供貨方從中得利，甚至滋生腐敗或導致社會不穩定因素。

聶志強建議，允許用戶自行從市場購置計量機具，憑正規發票，由燃氣公司技術人員安裝，把計量機具選擇權部分交給用戶。同時，優化現有民生計量用具，責成計量行政主管部門以政府採購服務形式徵用市場化檢測機構對水、電、燃氣等民生計量用量進行不定期抽查方式檢測，檢測過程中引入市人大代表和政協委員進行監督；由市人大成立計量用具監督小組，開展專項監督，在法制層面上強化民生計量用具的監管；暢通群眾投訴舉報通道，快速處理計量投訴，形成滲透到各個角落的計量監督網，接受社會各界監督。