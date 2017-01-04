長沙市政協委員謝琳建議利用「大數據」緩解城市停車難的問題。

紅網長沙1月4日訊（時刻新聞記者 張桂琪）近年來，長沙市機動車保有量迅速增加，停車難已成為日益嚴重的社會問題。在長沙市政協十二屆一次會議期間，長沙市政協委員謝琳向大會提交提案，建議利用「大數據」等互聯網技術手段管理城市交通，緩解城市停車難的問題。

謝琳認為，通過數據分析，可以更加精確分析出各區域停車位的實際需求，以及周邊可調配的停車資源，包括停車緊張的周期和時段等情況。對於停車難地區，除了合理的建設和調配停車資源，還可以通過建設和配備公共交通設施，減少停車需求。通過數據分析，合理有效調配公共交通資源，進一步緩解停車難問題。

「建立覆蓋政府和社會的交通管控大數據平台。」謝琳認為，將城市所有停車場納入統一的數據平台，實現資源共享，並以手機APP軟體等方式，結合電子地圖，為市民智能匹配和推送所需的交通信息，方便市民及時快速查找到相關區域交通擁堵狀況，以及停車場的收費、空餘車位等信息。

此外，還可在公共停車場和道路停車場逐步推行網路預約和電子支付，並統一進行聯網管理。「這些都可大大提高停車位的使用效率，方便市民停車。」謝琳說。