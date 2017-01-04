1月4日，政協長沙市第十二屆委員會第一次會議在長沙人民會堂開幕。

湖南省委常委、長沙市委書記易煉紅出席並講話。

紅網長沙1月4日訊（時刻新聞記者 黎鑫 王敏 攝影 楊楊）今天上午，政協長沙市第十二屆委員會第一次會議在長沙人民會堂開幕。湖南省委常委、長沙市委書記易煉紅出席會議，他希望各級政協組織和廣大政協委員要牢固樹立「人民政協為人民」的理念，把長沙人民之所盼，作為政協履職之所為，在促民生福祉改善、促社會公平正義、促群眾利益維護上下真功夫，讓人民群眾有更多獲得感。

大會在莊嚴的國歌聲中拉開序幕。本次會議應到委員470名，實到464名，符合規定人數。開幕大會聽取了政協長沙市第十一屆委員會主席范小新向大會作工作報告；聽取了段安娜代表政協長沙市第十一屆委員會作關於提案工作情況的報告。

易煉紅說，過去四年是十一屆長沙市政協與中共長沙市委肝膽相照、榮辱與共，同心同德、同頻共振，共推長沙轉型創新發展干在實處、走在前列的四年。四年來，十一屆長沙市政協和全體政協委員始終堅持正確的政治方向，牢牢把握團結、民主兩大主題，積極履行政治協商、民主監督、參政議政三大職能，圍繞中心、服務大局、務實創新、和諧共進，為長沙轉型創新發展和全市民生福祉改善謀了大事，獻了良策，出了實招，做了大量卓有成效的工作，創造了很多好的經驗。

易煉紅強調，今後五年，是長沙發展全面升級的關鍵時期。各級政協組織和廣大政協委員要充分發揮人才薈萃、智力密集的優勢，圍繞打造「三個中心」、建設「四更」長沙等重大目標，圍繞創新引領、開放崛起等重大戰略，圍繞供給側結構性改革、品質長沙建設、精準扶貧攻堅等重大部署，多建睿智之言，多獻務實之策，多謀創新之舉。要牢牢把握團結和民主兩大主題，充分發揮協商民主重要渠道作用，最大限度地凝聚共識、凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量，形成最大公約數，畫好最大同心圓。要主動參與社會治理，發揮政協在溝通思想、理順情緒、解疑釋惑、化解矛盾等方面的作用，進一步鞏固和發展長沙政通人和的良好局面。要牢固樹立「人民政協為人民」的理念，把長沙人民之所盼，作為政協履職之所為，密切關注教育、醫療、住房、出行等涉及群眾切身利益的問題，在促民生福祉改善、促社會公平正義、促群眾利益維護上下真功夫，讓人民群眾有更多獲得感。要切實加強政協機關幹部隊伍的思想建設、作風建設、能力建設，守紀律，講規矩，把忠誠擔當落到行動上，以想為、敢為、勤為、善為的奮進狀態和實幹作風，展示新風貌、新氣象、新作為。