紅網道縣1月4日訊（通訊員 蔣曉國 楊文 譚誠) 1月2日，湖南省道縣第三次全國農業普查入戶登記工作正式開始，道縣統計局主要負責人前往各鄉鎮督查指導各項工作的開展。

根據《全國農業普查條例》的規定，按照第三次全國農業普查正式入戶登記的時間，道縣於2017年1月1日，派出2256名一線普查人員入戶調查。目前，道縣共涉及25個鄉鎮場(街道)、369個行政村(社區)、15.48萬農戶，預計1月中旬，將全面完成道縣第三次全國農業普查入戶登記工作。

在仙子腳鎮、壽雁等鄉鎮，道縣統計局的工作人員深入農戶家中，介紹了本次農業普查對科學制定農業和農村發展規劃及政策、促進新農村建設的重要意義，詳細詢問了他們的土地面積、家庭人口、農民人均純收入等基本情況。

在統計過程中，道縣統計局相關負責人還向在現場工作的普查員了解農業普查工作進度和數據質量情況，鼓勵他們以飽滿的工作熱情、踏實的工作作風，堅持依法普查和實事求是的原則，不負重託，盡職盡責，確保普查數據質量並如實上報，高質量、高標準地完成農業普查任務。