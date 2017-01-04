長沙：影展開進商場里 要看作品得去「尋」北京新浪網 (2017-01-04 22:16)
一位正在觀看紀實類攝影作品的觀眾。
紅網長沙1月4日訊 （時刻新聞記者 陳宗昊）「不細看，還以為是商家的宣傳畫呢。」4日上午，長沙市民胡亮在德思勤城市廣場購物時發現一場與眾不同的攝影作品展正在展出，「因為我本身比較喜歡攝影，所以在商場一二樓尋了個遍，追著看作品。」
這場名為「『城市的尺度』攝攝·德思勤攝影季」的影展從1月3日持續到15日，主辦方攝攝APP負責人石鏡告訴記者，與其他攝影展相比，本次展覽打破傳統展覽形式，「我們秉承『文化』與『創新』兩個關鍵詞，走出展覽館與大眾親密接觸。展出作品涉及年代紀實、城市老照片、明星肖像等多個題材，時間跨度從上世紀70年代到2016年。」
對於展覽特殊的布展方式，石鏡透露，主辦方希望打破傳統方式，在不破壞環境的前提下，讓作品更多的與商業空間結合，激活新的視覺空間。「藝術作品能反映一個城市的尺度，如何讓市民接觸到更多高質量的攝影藝術佳作是主辦方一開始便思考的問題。如果還是賣票看展的方式，那只是攝影圈內的活動，只有在開放的商業空間吸引更多普通市民觀看，傳播效果才會更好。」
展覽期間，攝攝APP還將在德思勤城市廣場舉辦「我是大模王」「新年心愿」視頻傳播，以及「有你的攝影展」時尚街拍等系列活動。參加活動的市民不僅有機會領取神秘獎品，還有機會成為攝攝App簽約模特、拍攝全家福或個人寫真一套，甚至獲得攝攝APP提供的攝影工作室400平米辦公場地免費半年入駐權。
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
lifegear 跑步機．強生 跑步機．ELEGANT 跑步機．SOLE F63 跑步機．跑步機 輝葉．CS-6610 跑步機．TT 跑步機．摺疊 跑步機．G6415 跑步機．電動 跑步機．美樂 跑步機．bh 跑步機．BLADEZ 跑步機．PLUS. 跑步機．MFI 電動跑步機．BH 電動 跑步機．SAN SPORTS 電動跑步機．好吉康 跑步機．輝葉 跑步機．高島 跑步機．跑步機 C128-133．超元氣跑步機．wmf 跑步機．強生跑步機．CS 電動跑步機．中川 跑步機．iPOWER 跑步機．TOKUYO 跑步機 TT．HORIZON 電動 跑步機．迷你跑步機
- 【Michael Kors】美式璀璨晶鑽計時腕錶(MK5354)
- MIZUNO (女) WAVE 女慢跑鞋 WAVE RIDER 19 (W) 黑白-J1GD16
- 【EMPORIO ARMANI】Classic 羅馬假期計時腕錶(AR1701)
- 奇巧 8路1080P AHD-TVI 3合一雙硬碟款混搭型數位監控錄影主
- 【COACH 太陽眼鏡】高雅簡約皮革方框款(黑-銀#COS8155QF 50
- ALMI DOA JEANS- BANQUETTE JEAN 雙人扶手椅
- 桐趣 木自慢4抽實木事務收納櫃
- ASUS 華碩 X450JB-0063D4720HQ I7-4720HQ/14吋/4G/1TB/NV94
- Christian-夾克 歐式品味‧異質鋪棉毛呢夾克短外套_咖啡(KW2
- 義大利La Belle 奧蒂亞 雙人天絲四件式防蹣抗菌舖棉兩用被
政解|河北建世界最大防塵網 專家：不是徹底的降塵措施【北京新浪網】
43歲李冰冰首次認愛小男友:一切都是最好的安排【北京新浪網】
台星小S節目遭大陸下架 或因畫面和語言較為粗俗【北京新浪網】
印度發生大規模性侵案 官員：她們穿著「太西式」【北京新浪網】