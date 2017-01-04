一位正在觀看紀實類攝影作品的觀眾。

紅網長沙1月4日訊 （時刻新聞記者 陳宗昊）「不細看，還以為是商家的宣傳畫呢。」4日上午，長沙市民胡亮在德思勤城市廣場購物時發現一場與眾不同的攝影作品展正在展出，「因為我本身比較喜歡攝影，所以在商場一二樓尋了個遍，追著看作品。」

這場名為「『城市的尺度』攝攝·德思勤攝影季」的影展從1月3日持續到15日，主辦方攝攝APP負責人石鏡告訴記者，與其他攝影展相比，本次展覽打破傳統展覽形式，「我們秉承『文化』與『創新』兩個關鍵詞，走出展覽館與大眾親密接觸。展出作品涉及年代紀實、城市老照片、明星肖像等多個題材，時間跨度從上世紀70年代到2016年。」

對於展覽特殊的布展方式，石鏡透露，主辦方希望打破傳統方式，在不破壞環境的前提下，讓作品更多的與商業空間結合，激活新的視覺空間。「藝術作品能反映一個城市的尺度，如何讓市民接觸到更多高質量的攝影藝術佳作是主辦方一開始便思考的問題。如果還是賣票看展的方式，那只是攝影圈內的活動，只有在開放的商業空間吸引更多普通市民觀看，傳播效果才會更好。」

展覽期間，攝攝APP還將在德思勤城市廣場舉辦「我是大模王」「新年心愿」視頻傳播，以及「有你的攝影展」時尚街拍等系列活動。參加活動的市民不僅有機會領取神秘獎品，還有機會成為攝攝App簽約模特、拍攝全家福或個人寫真一套，甚至獲得攝攝APP提供的攝影工作室400平米辦公場地免費半年入駐權。