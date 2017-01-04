道縣3所城區學校同時開工建設 新增學位1萬個北京新浪網 (2017-01-04 22:16)
紅網道縣1月4日訊（通訊員 何雲飛 周兆湘）1月3日，在新年上班的第一天，湖南省道縣紹基學校、道縣六小、道縣七小等三所城區學校標準化建設項目開工。
近年來，道縣縣委、縣政府堅定不移地貫徹落實教育強縣戰略部署，緊緊圍繞教育優先發展理念，聚焦道縣教育事業發展的熱點難點，強力推進教育事業持續健康發展，城鄉辦學條件大幅改善，教育事業長足發展。在新的征程中，新一屆縣委、縣政府提出了重振道縣教育雄風戰略目標，始終堅持「六個優先」，深入實施「三名工程」，五年內教育投資10億元以上，完成9所城區學校提質改造，引進1－2所品牌學校，新增城區學位3萬個以上，大幅改善城區學校辦學條件，讓道縣成為多出人才、快出人才的教育勝地。2017年是道縣實現五年教育發展計劃的第一年，道縣將緊緊圍繞實現道縣教育在永州南部率先崛起、打造人民滿意教育工作目標，特別突出加快城區學校標準化項目建設。
據了解，道縣紹基學校、道縣六小、道縣七小等3所城區學校標準化建設項目，總投資近2億元，總建築面積約10萬平方米，可新增城區學位近1萬個，將極大地提升城區的辦學水平，切實緩解城區學位緊張難題，分體現了道縣縣委、縣政府對發展道縣教育事業的堅定決心，更是加快教育強縣戰略的強勁足音，在道縣教育發展進程中具有十分重要的意義。
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