紅網長沙1月4日訊（時刻新聞記者 洪雷 通訊員 黃邵斌 秦璐）1月3日上午，23歲的女子李莉（化名）因劇烈腹痛到長沙市中心醫院普外科就診。CT影像結果顯示，李莉的胃中有一根長達18cm的長針，一端扎在胃壁已經導致胃穿孔，另一端已經進入十二指腸。

據李莉描述，8個月前，她與男友發生爭執，一氣之下她吞下了一根18cm長的毛衣針，可當時並沒有感覺異樣。八個月後出現腹痛癥狀才來醫院檢查。根據CT檢查結果及患者腹部劇烈疼痛、噁心嘔吐的癥狀，醫生判斷李莉吞進去的縫衣針可能已經引起了胃穿孔，立即將患者收治進普外科，當天下午在全麻下行內鏡下消化道異物取出術。整個手術過程僅20分鐘，18cm的毛衣針被順利取出，術后李莉恢復良好。

長沙市中心醫院普外科主任、主任醫師白劍表示，消化道異物由於異物的大小、形狀、種類與吞食時間不同，表現出的臨床表現也有所不同。比如，口咽部、食管內異物患者常表現為異物阻塞感、噁心、嘔吐、疼痛、吞咽困難等，當出現特異性的臨床表現時即提示相應的併發症，如發熱提示感染；血性唾液、嘔血預示有黏膜損傷；吞咽唾液困難、流涎者常伴隨食管完全梗阻；頸部腫脹、紅斑、壓痛高度懷疑食管穿孔；腹部壓痛與胃腸穿孔密切相關；致命性大出血警惕食管-主動脈瘺。

白劍主任提醒市民，如果吞食異物，甚至出現腹痛、腹膜炎、發熱、嘔血及便血的表現，需及時到專科醫院就診，進行X片及CT檢查，確定異物部位、大小、形狀、數量，儘早干預，防止發生梗阻和穿孔等併發症。治療方面，當前消化道異物以內鏡治療為主，與傳統外科手術相比，內鏡處理具有創傷小、併發症少、恢復快、費用低等優點，兼具診斷和治療的雙重價值。目前長沙市中心醫院普外科內鏡室已成功治療了多例消化道異物病例。