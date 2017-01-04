2017年1月4日，湖南省公安廳、省環境保護廳聯合召開「湖南省打擊污染環境違法犯罪工作」新聞發佈會，通報2016年全省打擊環境污染違法犯罪的工作情況。

紅網長沙1月4日訊（時刻新聞記者 盧欣）今天下午，湖南省公安廳、省環境保護廳聯合召開「湖南省打擊污染環境違法犯罪工作」新聞發佈會，通報了2016年全省打擊環境污染違法犯罪的工作情況。2016年，全省公安機關共偵辦破壞環境資源保護類刑事案件541起，刑事拘留127人；全省環保系統查處環境違法企業1786家，對107家企業實施查封、扣押，對541家企業實施停產處罰，關閉企業974家。

去年刑事拘留127人移交起訴842人

王某、田某、滕某等五人在懷化市花橋鎮傑達瓷業有限公司廠房內秘密開設土法鍊汞作坊，共非法加工硃砂200多噸。該作坊含汞廢氣直接排放，超標1920倍，含汞廢渣隨意傾倒，嚴重污染環境。

9月13日，該案由中方縣環保局移送公安機關立案偵查。10月12日該案被公安部督辦，是2016年湖南省公安機關偵辦的唯一一起大氣環境污染案件。

湖南省公安廳黨委委員、副廳長譚和平介紹，2016年，全省公安機關共偵辦破壞環境資源保護類刑事案件541起，移送起訴842人。其中立污染環境刑事案件51起，較2015年同比增長219%；刑事拘留127人，同比增長210%；批准逮捕46人，同比增長171%；移送起訴113人，同比增長113%。受理環境主管部門移送行政拘留案件179起，較2015年同比增長33%；行政拘留176人，同比增長50%。2016年辦理的污染環境刑事案件數超過前三年總和。

各級公安駐環保工作聯絡室全部建成

2015年6月24日，湖南省公安廳駐湖南省環保廳工作聯絡室正式揭牌成立，標誌著湖南在加快推進生態文明建設、共同打擊環境犯罪方面邁出堅實一步。

2016年以來，湖南省公安機關和環保部門進一步優化理順行政執法和刑事司法銜接機制，省、市、縣三級公安駐環保工作聯絡室全部建成，特別是省公安廳駐環保廳工作聯絡室建立了常態化的工作機制，成為湖南省打擊環境污染違法犯罪工作最重要的工作平台和載體。

湖南省環保廳黨組成員、副廳長謝立介紹，在案件查處中，公安、環保部門發揮各自的優勢，公安部門通過採取提前介入、現場控制、調查取證等強力手段，對重點企業污染環境違法犯罪行為精準打擊。

在環保部、公安部組織開展打擊涉危險廢物環境違法犯罪行為專項行動中，全省精密部署，召開省、市、縣三級環保、公安機關專項培訓會議，就危險廢物產生、收集、利用、處置的多個環節進行專項檢查，對74家企業進行了行政處罰；移送行政拘留 43 人；移送涉嫌污染環境犯罪案件23起，得到了公安部、環保部的高度肯定。

「最嚴格的環境保護制度」已成新常態

2016年12月15日，湖南益陽市環保局對湖南林源紙業有限公司違法排污行為按當月排污費四倍，處241萬罰款。這是自2015年1月1日《新環保法》實施以來，益陽開出的最大一張環保罰單。

新《環保法》實施的第二年，全省環保系統以其為契機，突出重點企業、重點行業以及重點流域區域，嚴厲打擊環境違法行為，全年查處環境違法企業1786家，對18家企業實施了按日計罰；對107家企業實施查封、扣押；對541家企業實施停產處罰，關閉企業974家。

謝立介紹，2016年，湖南省相繼印發《湖南省環境保護督察實施方案（試行）》《湖南省<黨政領導幹部生態環境損害追責辦法>實施細則（試行）》等規範性文件，全省打擊污染環境違法犯罪工作力度、立案數量，都取得歷史性突破，落實國家「最嚴格的環境保護制度」已經成為新常態。

最高人民法院、最高人民檢察院新修訂的《關於辦理環境污染刑事案件適用法律若干問題的解釋》已於今年1月1日起施行，該《解釋》新增了追究篡改、偽造環境監測數據、環評機構及其人員弄虛作假行為的刑事責任；完善了涉危險廢物案件的處理規則、合理區分重金屬污染的定罪標準及具體範圍，細化了定罪量刑的標準，降低了追究排污者污染環境刑事責任的門檻。

謝立表示，全省環保系統將以「新司法解釋」實施為契機，對污染環境違法犯罪行為「零容忍」，以最嚴格的法律實施，努力提升全省環境質量的改善，為「建設富饒美麗幸福新湖南」做出貢獻。