首屆2017·「城市杯」青少年冰球邀請賽北京站比賽於2016年12月31日至2017年1月2日在北京華星沙河冰球訓練基地和北京華星國際冰上運動中心舉行。來自北京、上海、天津、哈爾濱、齊齊哈爾等五個城市20支青少年冰球代表隊近三百名青少年冰球運動員、分U8、U10、U12、U14四個年齡組別參加了比賽。

比賽持續三天，共進行了47場比賽。最終北京U8組一隊獲U8組冠軍，北京U10組二隊獲U10組冠軍，北京U12組一隊獲U12組冠軍，齊齊哈爾隊獲U14組冠軍。

本次比賽獲獎隊伍合影。

獲獎小運動員們在閉幕式上接受頒獎。

本屆賽事由北京市文化投資發展集團支持，北京文投華彩體育發展有限公司主辦、華星輝煌體育管理有限公司協辦。主辦方表示，本屆比賽標誌著國內各城市間青少年冰球運動員相互交流的渠道正式打開。由文投集團攜手體育產業內優質合作夥伴，共同發起成立的北京文投華彩體育發展有限公司，旨在打造高成長、多領域、重資產的文化體育生態版塊，實現文化與體育的良性互動。希望通過此項賽事，真正將「百萬青少年上冰雪」、「校園冰雪計劃」等國家級戰略落到實處，大力促進青少年冰雪運動，特別是冰球運動的普及和發展。

北京市文化投資發展集團董事長張淼先生在開幕式上致辭。

出席開幕式的領導進行揭幕儀式。

文投集團副總經理、文投體育董事長於愛晶女士主持開球。

本屆賽事有四大看點：一是本屆賽事彙集了國內青少年冰球運動發展最頂尖水平的五個城市；二是參賽隊伍水平高，大部分隊伍在國內外各大青少年冰球賽事中多次斬獲冠軍；三是承辦此次比賽的北京華星沙河冰球訓練基地是國內首家最為專業和全面的青少年冰球訓練基地，北京華星國際冰上運動中心是國內最先進的冰上運動場館之一；四是華星旗下新成立的花樣滑冰列隊滑首次亮相比賽開幕式，使比賽更具有觀賞性。

華星旗下的花樣滑冰列隊滑表演。

本屆比賽場景。

業內專家一致認為，本次大賽開創了國內城際青少年冰球頂級賽事的先河，以其激烈的競爭、精彩的表演及轟動的效應，必將對推廣中國青少年冰球運動產生深遠的影響。