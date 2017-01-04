2017年1月4日，上海，全球運動創新領導品牌阿迪達斯宣布，正式啟動其為大中華市場度身定製的2017年營銷戰役主題 「我是億萬里挑一」，以向中國消費者更好地溝通品牌自2015年以來在全球打造的核心理念「運動創造力」。

在逾十三億人口的中國，每個人都是獨一無二的存在，都可能因為創造力而變得與眾不同，而運動正是一個絕佳的平台來讓每個人發聲, 表達自我、突破一成不變。它鼓勵每一個人在運動中挑戰教條、突破界限，發揮創意、盡情享受創造力帶來的運動表現和無限樂趣。與此同時，阿迪達斯宣布兩位極具運動創造力的中國新生代體壇健將——游泳運動員寧澤濤、排球運動員惠若琪正式加入品牌代言人陣容，以他們一反常規而充滿創造力的運動表現，激發更多的中國運動參與者喚醒自己的「運動創造力」。？

阿迪達斯全球品牌傳播副總裁Ryan Morlan表示：「每一次射門、每一下揮拍、每一段運球都是創造的機會。我們希望讓大家認識到，運動需要具備創造力的人。真正的運動員不僅刻苦訓練，他們還擅長將想像力和創造力運用其中，把比賽推向一個全新境界。我們所倡導的『運動創造力』，正是要鼓勵和尋找那些從行動到腦洞，都能夠超越和打破運動教條的創造者們!」

近年來，伴隨體育運動產業和文化在中國的蓬勃發展，越來越多的人們參與其中身體力行。在充滿競爭和挑戰的運動領域，挖掘潛能、刻苦努力可以提升身體素質和運動水平，但運動者們又不可避免地會受困於先天條件的限制和對規則的刻板理解。阿迪達斯相信，除了日復一日的努力，在運動中運用意志、智慧和想像力，釋放內在潛能，不斷提升運動表現，正是創造力的表現。

阿迪達斯攜手寧澤濤、惠若琪兩位中國新生代運動員，也是基於這樣的主張。作為深受大眾喜愛的優秀運動員，年輕的他們既在國內外賽場上表現卓越，也有著「90后」一代彰顯個性的一面，他們是阿迪達斯要尋找的運動創造者：

他不僅創造了亞洲人不敢想的100米自由泳歷史記錄;他心中堅信在這條短短的百米賽道，用日復一日年復一年的訓練和堅持，創造一個不曾發生的奇迹。他是游泳健將寧澤濤。

· 從入行打球到奧運奪冠，她經歷著入行晚、遭質疑、傷病手術的一條艱辛之路。她沒有循規蹈矩因此受限，反而以獨特的百變球法反超命運。她是女排隊長惠若琪。

「阿迪達斯之所以牽手這兩位新生代運動員，不僅僅是因為他們取得的優異成績，我們更加重視的是，他們打破了人們對於每個運動角色的原有期待，打破先天后天、身體心理、賽場內外各種條條框框的局限，在賽場上和人生道路上發揮出的異乎尋常的創造力，這創造力不僅幫他們贏得獎牌，也使得他們拓寬了視野，把自己的人生帶去了全新的高度。通過他們的故事，阿迪達斯希望在2017年，能鼓勵並激發更多的人們加入運動的行列，並運用創造力活出健康出彩的人生!」 阿迪達斯集團運動表現系列大中華區市場副總裁羅曼赫先生表示。

阿迪達斯2017年營銷戰役 「我是億萬里挑一」用一支由國際創意團隊製作的主題廣告片打響。這支廣告片通過前所未有的視角，來描繪運動創造力如何改變著中國城市年輕人的運動場景。負責這支廣告片創意的導演Max Malkin是這樣理解和阿迪達斯的合作的：「在這支廣告片中，我們不但要表現運動領域，更將其延伸到文化範疇。我努力去呈現的，不僅僅是運動創造力的覺醒，更是一個時代的創造力覺醒。」在導演的鏡頭下，從老舊弄堂、公交車上到高樓林立的外灘，都被渲染成當代中國的不同運動場，並描繪了億萬大眾在運動中迸發創造力的時代群像。

從1月9日起，阿迪達斯的這支廣告片將全面登陸各大城市主要電視台、主流視頻網站以及電影院線。與此同時，阿迪達斯還將展開一系列戶外媒體、社交媒體和數字媒體的推廣。阿迪達斯麾下強大的代言人陣容將在社交媒體上與粉絲親密互動——包括寧澤濤、惠若琪、翟曉川、吳曦等精英運動員，和彭於晏、張鈞甯等倡導運動生活方式的意見領袖，以及大衛貝克漢姆，他們將不同的運動精神和生活方式代入這場#我是億萬里挑一#的社交話題中，鼓勵粉絲在運動中釋放創造力。即日起，可關注新浪微博@adidasRunning 、@adidasWomen 、@adidasFootball、@adidasBasketball，加入#我是億萬里挑一#的話題討論。

關於阿迪達斯集團

阿迪達斯集團是全球體育用品行業的領軍企業，擁有一系列核心品牌產品，如阿迪達斯、銳步、泰勒梅和CCM Hockey等。公司總部位於德國黑措根奧拉赫，共有超過55,000名員工。在大中華區，集團擁有超過3,000多名員工。