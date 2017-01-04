新京報快訊(記者王碩)2016年，京津冀區域PM2.5平均濃度為71微克/立方米，同比下降7.8%，與2013年相比下降33.0%。4日晚，環保部通報了2016年全國及重點區域空氣質量情況。環保部表示，從2015年、2016年全國31個省(區、市)PM2.5日均值濃度來看，空氣質量總體向好，重度及以上污染天數佔比減少，優良天數比例明顯上升。但從區域分佈看，京津冀及周邊地區空氣質量相對較差。

京津冀PM2.5平均濃度71微克/立方米

環保部表示，從區域分佈看，京津冀及周邊地區空氣質量相對較差。 據通報，2016年，京津冀區域PM2.5平均濃度為71微克/立方米，同比下降7.8%，與2013年相比下降33.0%，其中北京市PM2.5平均濃度為73微克/立方米，同比下降9.9%，與2013年相比下降18.0%。京津冀區域平均優良天數比例為56.8%，同比上升4.3個百分點，其中北京市平均優良天數比例為54.1%，同比上升3.1個百分點。

環保部表示，從近四年京津冀區域13個城市PM2.5日均濃度來看，該地區空氣質量總體改善，區域重污染天數大幅減少，優良天數比例明顯上升，夏季空氣質量改善顯著。尤其2016年8月下旬至9月上旬全區域空氣質量以優良為主。

從區域分佈看，京津冀區域污染濃度呈現北低南高的態勢，秦皇島、承德、張家口空氣質量總體優於南部地區。從季節分佈來看，冬季供暖季開始污染嚴重，重污染天氣頻發。

長三角PM2.5平均濃度46微克/立方米

另據通報，2016年，長三角區域PM2.5平均濃度為46微克/立方米，同比下降13.2%，與2013年相比下降31.3%，其中上海市PM2.5平均濃度為45微克/立方米，同比下降15.1%，與2013年相比下降27.4%。該區域平均優良天數比例為76.1%，同比上升4.0個百分點，其中上海市平均優良天數比例為75.4%，同比上升5.2個百分點。

環保部表示，從近四年長三角區域25個城市PM2.5日均濃度來看，該地區空氣質量優於京津冀區域，重度及以上污染天數顯著減少，優良天數比例明顯上升。

編輯：劉喆？？校對：陸愛英