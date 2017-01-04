？？？？？？ 從12月29號「上線」到1月4日下午，短短的7天之內，一個名為「Master」的神秘賬號在多家網路圍棋平台連續挑落54名世界圍棋高手，其中唯一一場和棋，還是因為棋手斷網造成的。和「棋聖」聶衛平對戰贏了后，Master還打出一行繁體字：謝謝聶老師。

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