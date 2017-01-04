新京報快訊(記者王姝)到今天，天津市原市委代理書記、市長黃興國已被立案審查116天。今天下午，中紀委通報了對黃興國的立案審查結果，其中提到，黃興國「打探涉及本人的問題線索，對抗組織審查」。現黃興國已被「雙開」並移送司法機關。

黃興國如何對抗組織審查?向誰打探涉及他本人的問題線索?對此，今晚播出的中紀委反腐專題片《打鐵還需自身硬》中篇《嚴防「燈下黑」》，給出了答案，披露了黃興國對抗組織審查的細節。

2014年到2015年，中紀委第六紀檢監察室原副處長袁衛華在天津查辦相關案件。此階段，天津市政協原副主席、市公安局原局長武長順案和安監總局原局長楊棟樑案(楊曾任天津市副市長)，先後案發。專題片稱，黃興國主動、多次與袁衛華接觸，請袁衛華喝酒、吃飯，贈送名貴手錶等貴重禮物，打探武長順案、楊棟樑案的相關信息，同時也套取、打探關於他本人的一些問題線索。

對於黃興國的「需求」，袁衛華都一一奉告。片中披露，袁衛華是中紀委系統內的一名10億「內鬼」。

袁衛華現年37歲，曾經是家鄉的高考狀元，北京大學法學院高材生，參與查辦過慕綏新、馬向東、武長順等大案要案，還曾立過功受過獎。可是從2004年起，他開始用手中掌握的工作秘密做交易，故意泄露案情，換取工程項目等利益，再轉手交給其父的工程隊。

袁父的工程隊因此快速成長，從三五個人的小包工隊，發展成當地有名的承攬工程專業戶。袁衛華則要求父親訂立遺囑，寫明「將家庭財產全部給大兒子袁衛華」。2004年以來，通過如此「賣案情」，甚至泄露重要案件的初核方案、審計報告、調查報告等，袁衛華承攬到總金額超過10億元的工程項目。

袁衛華回憶，2004年，他第一次主動向某副部級幹部泄露舉報內容時，很忐忑，「我是科級幹部，他是副部級幹部。但是在一張嘴的情況下，竟然我成功了，這樣就真的是有一種一發不可收的感覺了」。

相關鏈接：黃興國問題通報中的新表述

跟此前落馬官員的問題通報相同，對黃興國的問題通報，中紀委措辭嚴厲，稱黃興國「其違紀行為性質十分惡劣、情節特別嚴重、影響極壞，嚴重破壞了天津的政治生態，損害了黨的事業和形象」，並採用了不下三個新表述。

對抗組織審查，黃興國不是第一人，不過，中紀委在問題通報中直接點出，「打探涉及本人的問題線索」，黃興國還是第一個。

通報黃興國「妄議中央大政方針，破壞黨的集中統一」方面的問題時，中紀委也採用了新表述，「陽奉陰違」。

此前，兩名落馬高官的問題通報中，被直接點出「妄議中央」的，分別是北京市委原副書記呂錫文、遼寧省委原書記王珉。此外，河北省委原書記周本順、江蘇省委原秘書長趙少麟、南寧市委原書記余遠輝，也被指出「在重大問題上發表違背中央精神的言論」，「公開發表與全面從嚴治黨要求相違背的言論」。不過，呂錫文、王珉、周本順、趙少麟、余遠輝等人，均未被指出「陽奉陰違」。

此外，黃興國問題通報中出現的新表述還有「封官許願，任人唯親」等。

黃興國還被查出了此前落馬官員的一些共性問題，「搞迷信活動」，「縱容、默許親屬利用其職務上的影響獲取巨額利益，在企業經營等方面為他人謀取利益並收受巨額財物」，「對身邊工作人員失察失管」等。

值得注意的是，黃興國還「利用職權和職務上的影響為其子謀取私利」。黃興國有一獨子。2001年擔任寧波市委書記時，黃興國曾自述，「我家有三口人，妻子在省人事廳專家局工作，處級幹部;兒子在北京讀書，大學二年級」。

編輯：劉嵐 劉喆？？