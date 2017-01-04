中華職棒／陳禹勳月薪43萬 投出王牌中繼身價！NOWnews今日新聞 (2017-01-04 22:00)
Lamigo桃猿隊今天公布薪資，除了打者以「大王」王柏融加薪400%，月薪高達50萬受到關注之外，投手群以「鄉長」陳禹勳加薪13萬，明年月薪34萬最為出色，也讓人肯定他的場上表現。
陳禹勳今年是中職最穩定的後援投手，他出賽65場(平生涯新高)，共投66局，拿下4勝4敗，防禦率3.41(生涯最佳)，更是中職投手最穩定的代表。
陳禹勳主要負責7、8兩局，但在關鍵時刻還會客串守護神，因此他今年17中繼點，11次救援成功，都是榜上有名，在中職「打者年」的狀況下更顯得難能可貴。
針對球團加薪肯定表現，陳禹勳表示：「非常感謝球團對我的肯定，另外就是希望讓大家看到中繼投手也是有他的價值在，場上每一個人都很重要，不管是先發、後援都不能少。」
而陳禹勳也希望他的成績跟表現，可以讓更多人關注中繼投手的付出跟努力，他也會繼續為每一位支持他的球迷拚戰。
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上一則：王建民在機場受到球迷包圍
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