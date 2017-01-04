王建民搭機赴美中央社 (2017-01-04 22:30)
旅美棒球好手王建民（前中）4日晚間搭機赴美，展開季前自主訓練，對於是否參加3月經典賽，他表示「還沒有最後的打算，先回去看訓練的狀況，再跟郭總討論」。中央社記者林宏翰攝 106年1月4日
關鍵字：
上一則：王建民在機場受到球迷包圍
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
鍵盤滑鼠．迷你 滑鼠．line 滑鼠．Aspire 滑鼠．A4 滑鼠．NB 滑鼠．BLOODY 滑鼠．Cyborg 滑鼠．Melody 滑鼠．滑鼠 M105．電話滑鼠．滑鼠 g300．Yvonne 滑鼠．Lady 滑鼠．滑鼠 1000．zippy 滑鼠．Razer 地獄狂蛇滑鼠．三星 滑鼠．TOUCH 滑鼠．PETS 滑鼠．微軟 Arc touch 滑鼠．s512 滑鼠．eZova 滑鼠．CK 滑鼠墊．微軟無線滑鼠鍵盤組．滑鼠 藍牙．充電 滑鼠．羅技 M905 滑鼠．滑鼠 M560．有線 滑鼠
- CUMAR簡約時尚 經典素雅牛皮樂福鞋-藍
- EasyMain 衣力美 CE16093-78深灰藍 男 動態保暖超輕夾克
- 【金郁豐】頂級冰種水沫玉觀世音菩薩項鍊
- PRADA SAFFIANO CORNER 立體LOGO防刮皮革直立式對折長夾(黑
- HAPPYHOME正樟木3尺坐式鞋櫃5U6-231-934
- GDC閃耀-水鑽細帶真皮高跟涼鞋-金色
- 【ISSEY MIYAKE 三宅一生】BAOBAO幾何方格對摺手拿包(灰/霧
- Marvel 漫威復仇者-29吋PC鏡面超細邊鋁框箱(索爾)加漫威過
- 【ISSEY MIYAKE 三宅一生】三宅一生 BAOBAO幾何方格3x4名片
- 【Vivienne Westwood 英國 太陽眼鏡】金屬時尚設計(AN86002
Master為何為他破例 這位老人是中國圍棋的魂【北京新浪網】
Master帶來圍棋技術革命 重新教你妖刀大雪崩(多譜)【北京新浪網】
柯潔雖敗卻看到慢棋希望 人類虧在心態和判斷【北京新浪網】
古力：圍棋真理被改變 胡耀宇：AI未必碾壓人【北京新浪網】
Master選對手如皇上點妃翻牌 柯潔朴廷桓排隊苦等【北京新浪網】