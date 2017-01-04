台灣網球女將詹詠然跟詹皓晴在奧克蘭女網賽第一場搶十局落敗，張凱貞則在深圳單打十六強出局，只有李亞軒在香港晉級單打八強跟雙打四強。



（陳楷報導）



詹詠然跟詹皓晴的新年第一戰選擇25萬美元獎金的奧克蘭女網賽，雖然排進二號種子但首輪對上比利時的菲利普肯絲跟拉托維亞的歐斯塔潘可意外陷入苦戰，開賽連拿四局取得五比二領先後卻連丟五局以五比七丟掉首盤。第二盤破了對手三個發球局以六比三追平，但搶十局又先盛後衰，最後以五比十落敗，詹家姊妹下一週將繼續參加雪梨站比賽備戰澳網大滿貫。



至於75萬美元等級的深圳女網賽，張凱貞第二輪出戰世界排名60名的捷克選手普莉絲可娃，卻得了腸胃炎無力上場，只打了47分鐘就以一比六跟二比六出局，不過在深圳可以拿到48分積分。



香港兩萬五千美元女網賽，李亞軒單打六比三跟六比零淘汰俄羅斯的多羅辛娜，跟大陸王妍的雙打也因為對手退賽晉級四強。詹謹瑋跟波形純理則以三比六跟一比六輸給日本的桑田寬子跟大前綾希子。



