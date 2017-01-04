國四拖板車及轎車車禍造成一死兩傷中廣新聞網 (2017-01-04 22:10)
台中市豐原區國道4號東向13點8公里處，晚間6點發生一起死亡車禍，1輛拖板車及2輛自小客車發生事故，造成33歲施姓男子傷重，送醫後仍不治死亡，另外還有1男1女受傷，送醫治療，車禍肇事原因還有待警方調查。
台中市消防局派出神岡及豐原分隊前往救援，其中1部自小客施姓駕駛受困車內，救難人員花了一番功夫才將施姓男子救出，但到院前已經沒有生命徵象，搶救後還是宣告死亡。
另外一部自小客車上68歲朱姓男子及63歲朱姓婦人，都有胸部挫傷，以及背痛，留院觀察。
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