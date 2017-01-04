台灣網球好手盧彥勳在印度清奈公開賽第二輪直落二不敵俄羅斯選手出局，陳迪跟易楚寰則在泰國的挑戰賽晉級雙打四強，香港未來賽只有尤承宇單雙打都拿下勝利。



（陳楷報導）



盧彥勳在印度清奈第二輪碰上世界排名99的俄羅斯梅迪維夫，首盤錯過兩個破發點後反而以四比六丟掉，第二盤開局又被破，盧彥勳第六局好不容易回破追平，第七局又被破發，最後以三比六出局。



泰國曼谷五萬美元加住宿的挑戰賽，陳迪跟易楚寰繼續挑戰四號種子德國的克拉維茲以及法國的歐利維提，第一盤三度破發輕鬆以六比一拿下，不過第二盤對手送出八個愛司球，25分一發只丟掉兩分，打到搶七局台灣組合還是以七比五險勝晉級四強。



香港一萬五千美元未來賽，孟慶洋以二比六跟三比六不敵中國大陸的老將柏衍，不過之後跟駱建勛的雙打以三比六、六比零跟十比六逆轉淘汰大陸的龔鵬翔跟齊熙晉級四強。許育修單打第二輪六比七跟一比六輸給日本的志賀正人以後，跟關口周一的雙打也退賽。吳東霖單打三比六跟四比六不敵山崎純平，只有尤承宇單打六比二跟六比一淘汰印度卡努戴辛，跟林維德雙打四比六、六比四跟十比六打敗譚立威跟住澤大輔。



