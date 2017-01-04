嘉義縣政府一樓服務台的液晶電視螢幕，（4日）上班時間，竟被小偷偷走。縣府人員發現後立即報警，警方全力追查，短短五個小時就將嫌犯逮捕到案，同時起出贓物。



警方指出，膽大包天竟然敢偷縣政府公物的陳姓竊賊，家住東石鄉。竊賊到案後表示，他是看到縣政府一樓正在進行裝修工程，服務台人員無暇他顧之際，想到家中還缺一台液晶電視，於是臨時萌生犯意，動手行竊。



從嘉義縣政府監視器拍到的畫面，可以清楚看到嫌犯進入縣府後，先是與正在施工的師傅們套交情，甚至討檳榔吃，接著就趁服務台沒有人時，直接將液晶電視螢幕搬走，用機車載回家。



警方今天晚上八點多將嫌犯逮捕到案，並在其住處起獲竊取的贓物，全案依現行犯移送臺灣嘉義地檢署偵辦。



