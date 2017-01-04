















屏東一名貨車司機，上月救起一名溺水男童，事後他收到一袋對方家長寄來的金紙，心裡覺得毛毛的，原來這是當地習俗，男童家屬擔心司機幫忙救人、反而會害自己走霉運，才送金紙讓他燒掉，幫他轉運。打開自己收到的謝禮，這名擔任貨車司機的林姓男子嚇了一跳，不明白為何上個月救了溺水的男童，對方家長送來的謝禮卻是金紙、香還有糖果餅乾。==救人駕駛==（同事)他說有人寄東西在那邊我(收到後)想說奇怪怎麼會有金紙就覺得(心裡)很毛啊==男童父親友人==（男童爸爸)在那邊工作啦然後小孩子帶在身邊 對對對不小心讓他(男童)掉進池塘裡了這樣 他(男童)媽媽去拉他拉他可能沒有力氣了就在那邊喊了剛好那個司機在那邊幫忙把男童拉起來原來這是特殊習俗，民俗專家說，池塘邊或者較容易發生事故的地方，民間認為是過去的亡靈抓交替，男童家長為了感謝對方，又怕司機因為救人走霉運，才送金紙讓他燒掉，幫忙轉運。==民俗專家 陳振甫==（習俗上）那麼這個卡車司機就是妨礙到(亡靈)抓交替的情形所以我們的主家(男童父母)送他的禮物祈求這個抓交替的鬼魂來諒解他(貨車司機)他(貨車司機)是無心的==金香業者==（金紙)燒掉 燒一個什麼對方不要 不要卡到(陰)有摔到水池的現象啦這名司機說，一開始收到禮物本來心裡毛毛的，知道緣由後決定將金紙燒掉，相信這是對方的心意，而且救人是做好事，不至於招來厄運。記者 屏東 綜合報導