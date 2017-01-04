貨車司機救溺水童 家長謝禮寄金紙公視 (2017-01-04 00:00)
屏東一名貨車司機，上月救起一名溺水男童，事後他收到一袋對方家長寄來的金紙，心裡覺得毛毛的，原來這是當地習俗，男童家屬擔心司機幫忙救人、反而會害自己走霉運，才送金紙讓他燒掉，幫他轉運。
打開自己收到的謝禮，這名擔任貨車司機的林姓男子嚇了一跳，不明白為何上個月救了溺水的男童，對方家長送來的謝禮卻是金紙、香還有糖果餅乾。
==救人駕駛==
（同事)他說有人寄東西在那邊
我(收到後)想說
奇怪怎麼會有金紙
就覺得(心裡)很毛啊
==男童父親友人==
（男童爸爸)在那邊工作啦
然後小孩子帶在身邊 對對對
不小心讓他(男童)掉進池塘裡了
這樣 他(男童)媽媽去拉他
拉他可能沒有力氣了
就在那邊喊了
剛好那個司機在那邊
幫忙把男童拉起來
原來這是特殊習俗，民俗專家說，池塘邊或者較容易發生事故的地方，民間認為是過去的亡靈抓交替，男童家長為了感謝對方，又怕司機因為救人走霉運，才送金紙讓他燒掉，幫忙轉運。
==民俗專家 陳振甫==
（習俗上）那麼這個卡車司機
就是妨礙到(亡靈)抓交替的情形
所以我們的主家(男童父母)
送他的禮物
祈求這個抓交替的鬼魂
來諒解他(貨車司機)
他(貨車司機)是無心的
==金香業者==
（金紙)燒掉 燒一個什麼
對方不要 不要卡到(陰)
有摔到水池的現象啦
這名司機說，一開始收到禮物本來心裡毛毛的，知道緣由後決定將金紙燒掉，相信這是對方的心意，而且救人是做好事，不至於招來厄運。
記者 屏東 綜合報導
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