















一例一休造成各行各業叫苦連天，也衝擊到了彰化的酪農業，原本就缺工嚴重，現在薪資減少，還得強迫休假，排班也成了大問題；業者希望政府能思考開放產業外勞。一頭頭乳牛頭好壯壯，全都是靠著酪農工人照顧，不僅得按時餵飼料，還得注意廠房清潔，才能照顧好一大群乳牛，不過現在因為一例一休，這些牛隻面臨缺工沒人照料。==酪農員工==工作上一定會受影響因為我們本來是一條龍的流程在做你現在新人再來的時候就是你得要重新教會延遲拖到時間業者很頭痛，因為牧場的工作繁重，除了每天的餵食和清潔工作，還要隨時注意牛隻的健康；而為了維持產量，每天都要擠奶；不過現在碰上一例一休，不僅人力短缺，得要多補人力，人力成本增加後，也會帶動商品漲價，但是現在已經缺工，為了顧及消費者，也不敢漲價。==酪農業者 黃常禎==要多請兩個也沒得請變成你(酪農)業者本身也要跳下去做你(酪農)業者本身要管理也要飼養 根本就做不來變成工人有人一例一休 有得休息（酪農）業者365天(無休)天天都在犯法啦不僅老闆頭痛，員工更是抱怨連連，因為收入變少了，且固定只能休周日，想要排假出去玩，也只能有周日一天，造成排假困難，惡性循環之下，如果碰上農忙，只有老闆或是自家人苦撐，希望政府可以研議，開放產業外勞的可能性，解決人力問題。林健生 彰化報導