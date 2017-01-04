例休新制衝擊彰化酪農 排班傷腦筋公視 (2017-01-04 00:00)
一例一休造成各行各業叫苦連天，也衝擊到了彰化的酪農業，原本就缺工嚴重，現在薪資減少，還得強迫休假，排班也成了大問題；業者希望政府能思考開放產業外勞。
一頭頭乳牛頭好壯壯，全都是靠著酪農工人照顧，不僅得按時餵飼料，還得注意廠房清潔，才能照顧好一大群乳牛，不過現在因為一例一休，這些牛隻面臨缺工沒人照料。
==酪農員工==
工作上一定會受影響
因為我們本來是
一條龍的流程在做
你現在新人再來的時候
就是你得要重新教
會延遲拖到時間
業者很頭痛，因為牧場的工作繁重，除了每天的餵食和清潔工作，還要隨時注意牛隻的健康；而為了維持產量，每天都要擠奶；不過現在碰上一例一休，不僅人力短缺，得要多補人力，人力成本增加後，也會帶動商品漲價，但是現在已經缺工，為了顧及消費者，也不敢漲價。
==酪農業者 黃常禎==
要多請兩個也沒得請
變成你(酪農)業者本身
也要跳下去做
你(酪農)業者本身要管理
也要飼養 根本就做不來
變成工人有人一例一休 有得休息
（酪農）業者365天(無休)
天天都在犯法啦
不僅老闆頭痛，員工更是抱怨連連，因為收入變少了，且固定只能休周日，想要排假出去玩，也只能有周日一天，造成排假困難，惡性循環之下，如果碰上農忙，只有老闆或是自家人苦撐，希望政府可以研議，開放產業外勞的可能性，解決人力問題。
林健生 彰化報導
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