















行政院104年核定「危險職務加給」試辦辦法，六都的消防隊員每個月最多可領8千元的危險津貼，不過試辦只有兩年，在去年底到期，今年沒得領，今年是否能繼續？消防署還要評估。火災現場，救災第一，打火兄弟們的工作場域往往比一般人要來得危險，也因此104年行政院核定「危險職務加給加成」試辦辦法，雙北市以及桃園市、台中市的消防員，每個月都能領到最多8千元的津貼，但是今年才剛開始，就沒了津貼，讓消防隊員們覺得差很多。==消防隊員 江先生==大家還是保持著有希望的態度去刷本子結果真的沒有這個(津貼)真的有落差因為一個月少8千是還滿多的從南部到台北打拼，8千元的津貼，對非北部人的消防員來說，不無小補，台中市也強烈爭取中央續辦。==台中市消防局人事主任 鍾祥琦==我們又有工業區林立市區也大樓也非常的 也是林立所以我們的消防工作不管是在難度和這個繁重度都遠遠超過一般的縣市因為六都的勤務繁忙，行政院試辦兩年的危險職務加給加成，由地方自籌財源，六都中，除了高雄市及台南市之外，其餘四都都有參與，今年能否繼續，消防署表示，參與試辦的四都都很有意願。==消防署副署長 江濟人==特別是有參加試辦的四都他們都覺得說成效非常好對鼓勵士氣 對留住人才都有很積極的效果所以我們也希望說在這個月底之前農曆春節之前 我們就會把評估檢討報告 報到行政院消防署指出，將於3月底前彙整檢討報告，函報行政院核定，同時也將回溯自今年１月１日生效。記者 台北 台中 綜合報導