















在網路上有「翟神」封號，也是台北市政府顧問的科技人--翟本喬，現在傳出、他所創立的和沛科技，無預警的裁員百人。翟本喬今天透過臉書證實，公司進行調整，會提出優於勞基法的資遣方案。外傳、翟本喬的科技公司大舉裁員八成，裁員後只剩兩個核心小組成員，不過翟本喬今天在臉書表示，裁員人數沒有外傳那麼多，他強調會有足夠的資金來經營團隊，而對於離職同仁、也會最做妥善的安排，而根據了解，和沛科技的大股東--鴻海董事長郭台銘，可能會接收被資遣的員工。