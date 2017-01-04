民代疑高中歷史課本講述開羅宣言議題 開公聽會質疑台灣好新聞報 (2017-01-04 21:24)
記者梁家豪／台南報導
由台南市議員李文正在市政總質詢自由發言建議而舉辦的「 開羅宣言真相國際公聽會」有兩個重點：
第一，市售國二下社會課本及高一上歷史課本，每一本大同小異， 都敘述根據開羅宣言台灣交給中國。荼毒學生、授中國犯台以口實。
第二，中華民國及中華人民共和國外交部，也異口同聲， 開羅宣言具體要求日本戰後將台灣交予中國。包括釣魚台、 南海在內。播下東海、台海、南海戰争的火苗。
在公聽會中，前中興大學企管系副教授沈建德博士，準備了36張投 影片，用原始證據證明，「滿洲、台澎交給中國， 是開羅會議中蔣介石的提議，美國英國都不贊成，蔣介石在會中、 會後也都承認此事，上述原始證據，清楚的呈現了這個史實， 台灣不屬於中華民國，事實勝於雄辯。
李議員表示，希望蔡英文總統重視這個公聽會得到的結論， 一方面趕快改正錯誤的課本，一方面讓全世界知道， 麻煩製造者的中國，賴以在東海、台海、南海到處點火的依據， 是它自己製造的開羅謊言。
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